Веселин Маринов на 65: Нямах стотинки за билет за трамвая, днес получавам хиляди честитки
След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
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След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
И се присмя на клюкарските измислици
Пред Алекс Сърчаджиева певицата ще сподели за най-голямата си слабост
Националната селекция ще се проведе под формата на телевизионно шоу в ефира на БНТ 1
Заедно с тях на сцената излизат още три звезди
Песните на спектакъла вплитат нейния поетичен почерк, а самата тя стъпва под прожектора на 18 ноември 2025 г. в Зала 1 на НДК
Звездата открехн и вратата към личния си живот
За ролята й като Роби Уилямс тя обясни, че тялото с плочките, било взето като калъп от тялото на каскадьор
Двамата се съревновават в "Капките"
До някаква степен го подкрепи и Хилда Казасян
Фурор в "Като две капки вода"
Рачков остана без думи
Певицата е влюбена до уши
Влюбените качиха снимки в социалните мрежи
Мили хора, тя наистина е магия, тя е нежно видение, но е тук в студиото, каза Дарин Ангелов
Отбелязват 10-годишнина от първата си среща на музикална сцена
Учите младото поколение на липса на морал и ценности
Пусна горещи снимки от морето
Коронавирусът погубил майката на нейния приятел
Майка й става жертва на домашно насилие и се развежда с мъжа си