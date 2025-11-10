Димитър & Христо и ANIMA с ново шоу на "Пиротска" 5. Големи изненади

Феновете на уникалния музикален тандем Димитър & Христо имат нова възможност да се насладят на прекрасните им изпълнения.

След като покориха публиката с невероятните си превъплъщения в 13-ия сезон на "Като две капки вода", Димитър & Христо излизат на сцената с ново шоу! Към тях се присъединява цигуларката Анна-Мария ANIMA, а заедно с бенд на живо ще поднесат вечер, изпълнена с любими хитове, емоции и неподражаем хумор.

За това ще допринесат музикантът-комик Кристиян Янкулов, изящната в много стилове Михаела Филева и обичаната от всички Тони Димитрова. Това няма да е просто концерт - това е среща с артисти, които умеят да изненадват. Очаквайте неочакваното!

Концерт, превърнал се в традиция. Всяка година на тази дата празнуваме музиката и спомените. Именно на този ден преди години се появи първият албум на дуета – Крила, в който е обичаната песен „Уморени крила“ с Иван Лечев и „Девойко“, която вече е в учебниците по музика.

Миналата година сцената събра изключителни артисти – Стенли, Стефан Илчев, Камен Воденичаров и още. Така дуетът изпълни в свой стил няколко емблематични български песни заедно с техните оригинални изпълнители.

Отново заедно с дуета на сцената излиза и Анна-Мария ANIMA, която скоро чу 4 пъти „Да“ в „България търси талант“ със своето авторско произведение „Echoes”, чиято нова версия ни отвежда в нестандартно филмово звучене със спонтанно танцувално видео на паркинг.

И тази година традицията продължава. Очаквайте още повече емоция, нови музикални срещи, танци и изненади, които ще направят вечерта незабравима.



Датата е 27 ноември, Пиротска 5, София.



Всичко за дуета: #duetmashini

