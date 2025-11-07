Димитър и ANIMA просълзиха сцената на Чудесата

Уникалното изпълнение на „Къде си, вярна ти любов народна“ накара стотици българи да плачат в Нощта на Чудесата. С песента, представена от Димитър Атанасов (от тандема "Димитър & Христо") и съпругата му Анна-Мария ANIMA завърши спектакълът „България – страна на Чудесата“, който Общество „Културно наследство“ организира в Деня на народните будители.

Българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство направи в звук и картина истинско пътешествие на българския дух през вековете. Всеки, който иска да го види, ще има тази възможност утре, 8 ноември 2025 г. БНТ, която е медиен партньор на събитието, излъчва спектакъла от 15:30 часа.

Водещи на церемонията бяха звездите на Народния театър Деян Донков и Анна Кошко. По време на концерта бяха връчени и юбилейните награди „Чудесата на България“. През 2025 г. националната кампания за съхранение и популяризиране на културното наследство има своеобразен юбилей – навърши 15 години. Концертът се състоя с подкрепата на Министерство на културата и в партньорство с едно от най-големите Чудеса на България – Народен театър „Иван Вазов“.

„Къде си, вярна ти любов народна“ бе в аранжимент на Димитър Атанасов, която я изпя, свирейки на роял. Солото на цигулка изпълни ANIMA. Заедно с тях на сцената пяха и децата от Център за изкуство "Зорница" с ръководители Галина Иванова и Пролет Иванова.

Солистите Матей, Елица, Ивон и Антония получиха лавина от аплодисменти.

Само след броени дни - на 27 ноември 2025 г., Димитър, Христо и ANIMA ще покорят сърцата на публиката с ново шоу на "Пиротска" 5. Заедно с бенд на живо ще поднесат вечер, изпълнена с любими хитове, емоции и неподражаем хумор. За това ще допринесе музикантът-комик Кристиян Янкулов, изящната в много стилове Михаела Филева и обичаната от всички Тони Димитрова. Това няма да е просто концерт - това е среща с артисти, които умеят да изненадват. Очаквайте неочакваното!

