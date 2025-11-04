Спектакълът за Чудесата! Уникален клип за българския дух /ВИДЕО/

Уникални клипове за България видяха гостите на спектакъла „България – страна на Чудесата“, организиран от Общество „Културно наследство“ в Деня на народните будители. Първият от тях бе за българския дух.

Българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство направи в звук и картина истинско пътешествие на българския дух през вековете. Водещи на церемонията бяха звездите на Народния театър Деян Донков и Анна Кошко. По време на концерта бяха връчени и юбилейните награди „Чудесата на България“. През 2025 г. националната кампания за съхранение и популяризиране на културното наследство има своеобразен юбилей – навърши 15 години. Концертът се състоя с подкрепата на Министерство на културата и в партньорство с едно от най-големите Чудеса на България – Народен театър „Иван Вазов“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com