Фики и Керана в люта битка. Евровизия

Българската музикална сцена се подготвя за едно от най-оживените си съревнования през последните години. 15 изпълнители приеха поканата на БНТ да се включат в националната селекция, която ще определи кой ще представи страната ни на „Евровизия 2026“ във Виена.

Сред кандидатите са едни от най-разпознаваемите имена в съвременната българска музика: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL и Veniamin.

Топ артисти, топ ефир, топ стрийминг

От БНТ подчертават, че всички участници са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ефир през годината, заемайки водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на ПРОФОН.

Те имат и силно присъствие в Spotify, Apple Music, YouTube и социалните мрежи — фактор, който все по-често определя успеха на артистите на международната сцена.

Подборът е направен така, че да съчетае утвърдени имена с нови гласове, които печелят публика в дигиталните платформи — модел, който следват и водещите европейски селекции.

Три етапа, два лайфа, един победител

Националната селекция ще се проведе под формата на телевизионно шоу в ефира на БНТ 1 през януари и февруари 2026 г.

24 януари – първи етап: всички 15 артисти ще изпълнят по една песен от своя репертоар.

31 януари – втори етап: седемте най-добри продължават напред и отново представят авторски песни.

В края на втория етап ще бъде избран представителят на България.

Гласуването ще бъде комбинирано – половината тежест е на зрителите, а другата половина – на професионално жури.

Юбилейно издание във Виена

През 2026 г. „Евровизия“ отбелязва своя 70-годишен юбилей. Домакин е Виена – градът, в който България ще се опита да постигне нов силен резултат след историческите си участия през последното десетилетие.

12 май – първи полуфинал

14 май – втори полуфинал

16 май – големият финал

Очакванията са огромни, а конкуренцията – традиционно жестока. Но с толкова силен списък от кандидати България влиза в надпреварата уверено и с амбиция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com