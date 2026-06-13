Фики и Керана в люта битка. Евровизия
Националната селекция ще се проведе под формата на телевизионно шоу в ефира на БНТ 1
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Националната селекция ще се проведе под формата на телевизионно шоу в ефира на БНТ 1
Уникални кадри на семейството му
Семейството скърби
Коментира поведението и на двамата
Синът му показва завидни певчески възможности
Днес на бял свят се е появила дъщеричката му
Мачът може да бъде организиран, заяви Емрах Стораро
Преговорите с бъдещите участници текат усилено
Актьорът останал крайно очарован от Стораро младши
Финалистът на шоуто за преобразявания се отдаде на добре заслужена почивка
Стораро ще играе в комедийния спектакъл "Направихте ме на луд"
Много нагласена работа, заяви брат му Емрах
Изпълнителят потвърди щастливата новина в мрежата
Певецът спечели новия лайв и отново поведе във временното класиране
Упорито си говори, че семейство Стораро е в очакване на ново бебе
Драмите в шоуто нямат край
Той е недостижим, категоричен е певецът
Стораро младши отбеляза поредна победа в "Като две капки вода"
Певецът е свалил 30 килограма преди старта на шоуто
Певецът опроверга слуховете за втората бременност на жена си