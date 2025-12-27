Феновете полудяха! Фики разтопи мрежата с коледни СНИМКИ

Популярният изпълнител Фики зарадва феновете си с топъл и уютен коледен кадър, на който показа семейството си в пълния му блясък.

На снимката певецът е заедно със съпругата си и двете им деца, облечени в еднакви празнични пижами.

Фонът е изпълнен с коледни светлини и украсени елхи, създаващи истинска празнична магия.

„Весела Коледа!“ – послание от сърце

Към кадъра Фики написа: „Весела Коледа! Нека домът ви бъде пълен с топлина, обич и разбирателство, а семейството – винаги заедно и усмихнато.“

С този пост той не само поздрави последователите си, но и показа личната си философия – че семейството и споделените мигове са най-ценните неща в живота.

Почитателите му бързо откликнаха с коментари и пожелания за празнично настроение. Много от тях отбелязаха колко приятно е да видят известния изпълнител в непринудена и домашна обстановка, далеч от сцената и прожекторите, в ролята му на съпруг и баща.

Фики, който е син на обичания попфолк изпълнител Тони Стораро, от години е сред най-популярните имена на българската музикална сцена с редица хитове и концерти у нас и в чужбина.

Въпреки натоварения си график, той често подчертава в интервюта, че семейството е неговата най-голяма опора и източник на вдъхновение, написаха от https://woman.bg/.

