Фики срази баровците. Само той има една кола (ВИДЕО)
Стораро се похвали с новата си придобивка – „Ламборгини Темерарио“
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Стораро се похвали с новата си придобивка – „Ламборгини Темерарио“
Певецът коментира откровено публичните скандали
Уникални кадри на семейството му
Трябва да бъдем горди с нашата народна музика, с нашия фолклор и красотата му
Случка в центъра на София
Аня Пенчева и Кирил Ефремов водят Балканското лятно парти
Ето какво каза поп фолк звездата за нарушението на закона
Наруши закона, заковаха го с видео
Преобрази се на Аквамен
Ревизия на певеца заради баровски джип
Фики Стораро, Кирил Кирилов и Искрата обиколиха бутици и катедрали
Неотдавна той беше в съседна Турция
Певецът печели овации из България в театралния хит "Направихте ме на луд"
Отличникът от „Капките“ пристигна за шоу в пиано бар с уникална лимузина
Обидите заваляха заради "Is This Love"
Снахата на Тони Стораро вероятно отново е бременна
Талантливият певец и жена му си казаха "да" преди три години
Победителят в „Капките“ искал да върне формата си на „фиданка“
Мощен хейт по чалгата тече през последните няколко дни във Фейсбук. Хиляди противници на този вид музика се опитват да бойкотират предстоящия концерт...
Младокът Ивайло, приятел на Фики Стораро, бил татко на очакваното от Софи Маринова бебе. Според запознати двамата се видели още през месец май, когат...