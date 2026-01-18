Фики призна за брат си Емрах

Фики Стораро коментира откровено публичните скандали около брат си Емрах, като признава, че критиките го натъжават, но не ги отрича. Според него истинската мярка за зрелост и мъжество не е показността, а отговорността и думата, която човек дава.

„Знам какъв добър и раним човек е брат ми – ще направи и на мравката път“, казва Фики в подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков – Мон Дьо, но не крие, че през последните години Емрах е допускал грешки. По думите му това е резултат от импулсивност и желание за показност. „Какво ще обяснява утре на детето си? Че му се замъглява километражът? Трябва първо да порасне, първо да стане мъж“, подчертава певецът. А на въпроса как се става мъж, отговаря кратко и категорично: „Мъж се става с думата“.

„Хората ме питат защо с брат ми сме толкова различни. Човек се ражда с някаква орисия, с някакъв характер, изграден вече от Господ, който ще притежава и ще носи тази душевност“, казва Фики по адрес на думите, които чува и чете за брат си. Той е категоричен, че Емрах има добро в себе си, въпреки че „е направил много глупости“, и че всичко това е част от порастването му. Не крие обаче и че често се опитва да го поучава: „Аз винаги съм го съветвал: „Емо, тези неща не са хубави, брат мой. Бъди по-скромен. Това са много грозни неща – тази показност“. Според него, когато вече Емрах има годеница, е редно да се грижи за семейството си, а не за чуждото мнение.

Фики Стораро разказа за тежестта на известната си фамилия, слуховете около баща си и избора на партньор, както и за това как славата и любовта могат да съществуват под един покрив. Певецът разказва и за семейството си, бащинството и ценностите, които се опитва да предаде на децата си.

„Фамилията Стораро тежи, но винаги съм я носил с гордо вдигната глава“, признава Фики и категорично отрича слуховете, че баща му избира жените на синовете си. „Това е супер грозна лъжа. Баща ми никога не ми е казвал с кого да бъда – той просто чакаше момента, в който ще създам семейство“, казва певецът.

Днес Фики се определя като щастлив човек, открил любовта и баланса между славата и личния живот. „Славата и любовта могат да живеят в един дом, стига да намериш правилния човек до себе си“, споделя той. А за ролята си на баща добавя с усмивка: „Строгият в семейството е съпругата ми – аз съм добрият полицай“.

„Децата са моята амбиция, моята любов и смисълът, заради който се трудя, и всички тези безсънни нощи, които имам“, категоричен е изпълнителят на „Отпусни се“. А в неговия дом славата и любовта живеят в хармония. „В началото на Гюлджан ѝ беше доста трудно, но с времето и тя свикна с популярността. Тя самата е много силна жена и се радвам, че съм късметлия“, казва още той. Децата му са най-голямото щастие – не само за него, но и за баща му Тони Стораро, на когото е кръстил сина си. „Малкият Тони е много интересен персонаж още от мъничък. Той има интерес към китайския език. Записахме го в китайско училище. В момента е един от най-големите отличници в класа“, споделя с гордост Фики.

