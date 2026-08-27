Операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев оживя на сцената на брега на древния Севтополис, като част от програмата на Празници в Долината на тракийските царе, организирани от Община Казанлък.



Сред магията на Долината на розите публиката се докосна до една от емблематичните български опери-спектакъл, изпълнен с фолклор, колорит, хумор и неподражаем български дух.

Събитието бе уважено от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова



Под диригентството на Владимир Бошнаков и режисурата на Александър Мутафчийски творбата на Парашкев Хаджиев събра на една сцена солисти, хор и оркестър на Държавна опера-Стара Загора. Специално участие в спектакъла взе Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.



Събитието още веднъж показа стремежа на Община Казанлък, чрез Празниците в долината на тракийските царе да срещне богатото историческо наследство на казанлъшкия край със съвременното изкуство и българските културни традиции, като и тази година празниците продължиха своята мисия да популяризират уникалното наследство на региона и да превръщат Долината на розите в естествена сцена за незабравими културни събития.