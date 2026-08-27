Операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев оживя на сцената на брега на древния Севтополис, като част от програмата на Празници в Долината на тракийските царе, организирани от Община Казанлък.
Сред магията на Долината на розите публиката се докосна до една от емблематичните български опери-спектакъл, изпълнен с фолклор, колорит, хумор и неподражаем български дух.
Събитието бе уважено от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова
Под диригентството на Владимир Бошнаков и режисурата на Александър Мутафчийски творбата на Парашкев Хаджиев събра на една сцена солисти, хор и оркестър на Държавна опера-Стара Загора. Специално участие в спектакъла взе Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.
Събитието още веднъж показа стремежа на Община Казанлък, чрез Празниците в долината на тракийските царе да срещне богатото историческо наследство на казанлъшкия край със съвременното изкуство и българските културни традиции, като и тази година празниците продължиха своята мисия да популяризират уникалното наследство на региона и да превръщат Долината на розите в естествена сцена за незабравими културни събития.
Операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев оживя на сцената на брега на древния Севтополис
Операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев оживя на сцената на брега на древния Севтополис, като част от програмата на Празници в Долината на тракийските царе, организирани от Община Казанлък.
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