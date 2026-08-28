„Богородична стъпка 2026“ започва с празничен концерт пред Община Стара Загора

На 29 и 30 август 2026 г. с. Старозагорски бани ще се превърне в пъстра сцена на българския фолклор, традиции и народно творчество. Курортът ще посрещне участници и гости от близо и далеч за Двадесетото юбилейно издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“.

Празничното настроение започва още днес от 19.30 ч. на сцената пред Община Стара Загора. В концертната програма ще участват танцова група „Талисман“ от Тараклия, Република Молдова, танцов клуб „Тракия фолк“ от Одрин, Република Турция, и Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“ – Стара Загора.

Над 30 часа програма и повече от 130 индивидуални изпълнители ще се включат в юбилейното издание на НТФС „Богородична стъпка“

Община Стара Загора кани всички жители и гости на града да станат част от празника и да споделят емоцията на „Богородична стъпка 2026“.