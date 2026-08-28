Огнено шоу и танци на „Тюлбето“ дават официален старт на Тракийските празници в Казанлък

С огнено и танцово шоу ще бъдат открити Празниците в Долината на тракийските царе в Казанлък. Официалният старт е днес в 19,30 ч. в парк „Тюлбе“.



На сцената над Тракийската гробница младежката трупа на Античен театър „Огнян Радев“ – София ще представи интерактивния спектакъл „Федон“ по Платон. Традиционно, за 20-а поредна година, ще бъде връчена и наградата за принос в изследването на тракийската култура на името на проф. Александър Фол. Носители през годините са изтъкнати учени като откривателя на златната маска от могила Светицата д-р Георги Китов, проф. Николай Овчаров, проф. Валерия Фол и др. Първият ден от Тракийските празници ще завърши с танцово-огнената приказка на столичната формация „Шахира“ - „Тракийски потайности“.



Тази година събитията ще продължат до 6 септември. След успеха на „Луд Гидия“ снощи, край яз. „Копринка“ ще бъдат поставени още две опери под звездите – „Прилепът“ от Йохан Щраус и ROCK SWINGS с Васил Петров. На 3 септември над Тракийската гробница ще бъде открит фестивалът „Jazz Art – Казанлък“. В рамките на четири дни на сцената ще се качат изпълнители като Орлин Павлов, „Акага“, Мирослава Кацарова и др.



Цялата празнична програма можете да видите на: https://www.kazanlak.bg/programa-2026.



