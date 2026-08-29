Разкриха какво е попречило на пожарните да стигнат бързо до пожара в Созопол

Множеството автомобили, оставени по тясната ул. „Черно море“ в Созопол, са затруднили сериозно достъпа на пожарникарите до горящия ресторант „Аполон“. Това е категоричната позиция на МВР след появилите се обвинения за бавна намеса при опустошителния пожар тази сутрин, пише "Флагман".

Сигналът за огъня на ул. „Черно море“ 1 е получен в 05:04 часа, а само минута по-късно към мястото са изпратени три противопожарни автомобила. Първи потеглил специалният малогабаритен автомобил на УПБЗН - Созопол, подбран именно заради тесните улици в тази част на града. Дори той обаче трудно достигнал до горящия обект заради множеството спрени автомобили на летовници, които блокирали свободното преминаване.

За да бъде освободен пътят за пожарната, се наложила намесата на служители от Районното управление в Созопол, които съдействали автомобилите да бъдат разместени. В 05:14 часа пожарникарите вече били разпънали първата линия за гасене, като созополският автомобил подал общо 10 тона вода. Два стандартни противопожарни автомобила от Бургас пристигнали след около 21 минути и в 05:30 часа също се включили в борбата с пламъците. В 05:40 часа от страната на морето към „Аполон“ достигнал и втори автомобил на УПБЗН - Созопол с извънредно повикан екип.

От МВР подчертават, че работата на пожарникарите допълнително е била затруднена от силния поривист вятър и от дървените конструкции и обшивки на засегнатите сгради. Огънят бързо е обхванал ресторант „Аполон“ и се е прехвърлил към съседната фасада на базата на Българския червен кръст, което е наложило действия по няколко направления. Въпреки тежките условия пожарът е локализиран в 06:21 часа и окончателно загасен в 09:30 часа.

Позицията на МВР идва именно заради появилите се твърдения, че противопожарните екипи са пристигнали със закъснение. Хронологията, предоставена от ведомството, показва друго - първият автомобил е изпратен една минута след сигнала, а първата линия за гасене е била готова десет минути след получаването му.

Случаят отново поставя болезнения проблем с хаотичното паркиране в тесните улици на Созопол, където през активния туристически сезон преминаването на специализирана техника се превръща в изпитание. Този път препятствието не е струвало човешки живот, но при друг инцидент подобни изгубени минути биха могли да имат фатална цена.