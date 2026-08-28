Стартира изграждането на нов булевард, който ще свърже "Младост" и "Дружба"

Строителството на изцяло нов булевард "Копенхаген" в София започна тази седмица, отсечката ще свърже края на бул. "Андрей Ляпчев" при метростанция "Младост 3" с квартал "Дружба".

„Искам да благодаря на всички за добрата работа, която свършиха, за да може тези километър и половина да бъдат реализирани в следващите 350 дни и да имаме облекчаване на трафика, добра връзка между „Дружба“ и „Младост“, нови велотрасета и трамвайно трасе“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Новият участък ще бъде с дължина близо километър и половина. Ще минава през терена между "Младост 1А", "Младост 3" и магазин "Метро", строителството е предвидено да отнеме 350 дни, а стойността на проекта е 28 милиона евро. Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета. Заместник-кметът по строителството Никола Лютов нарече проекта пример за комплексно изграждане на градска инфраструктура.

„Осъществяваме много важна транспортна връзка, като свързва няколко вида масов градски транспорт. На него има както велоалеи, така и четири платна за движение. Изпълняваме широки тротоари, създаваме достъпна градска среда и озеленяваме повече от два пъти площта, която би следвало да озеленим според наредбата.“ обясни той.

Булевардът ще разполага с четири платна за автомобилно движение, широки тротоари, велоалеи и трамвайно трасе. Трамвайното трасе ще бъде изградено в средата на булеварда. Според плановете то ще осигури връзка между "Дружба 2" и района на "Младост", включително с възможност за достъп до метростанция "Младост 1". Новата пътна връзка се очаква да даде и алтернативен маршрут за автомобилния трафик между двата района и да намали натоварването на съществуващите направления.