Нови разкрития за дима над София. Мистерията продължава

Димът, който навлезе на територията на България, всъщност дойде от пожари, които се намират на територията на Албания и Сърбия. Това каза за bTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

„Колегите от Сърбия споделиха, че има по-голям пожар в близост до Белград. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) споделиха, че димът над страната ни идва и от пожари в Албания. Източникът не е един пожар, а множество“, коментира той.

По думите му все още е трудно да се каже каква е причината. „Когато говорим за други държави, не се намесваме по отношение на причините. За нас е важно да знаем дали има опасност за нашата територия и нашето население. В момента такава няма“.

„Към момента не се налага да предприемаме действия, защото основният пожар е твърде далеч от нашата граница“, посочи той и добави, че Сърбия не е искала помощ от България с огъня.

Джартов сподели, че в момента усилията им са съсредоточени върху овладяването на пожара в Мездра. „На територията на област Враца има общо четири пожара, които ни създават проблеми. Това се дължи основно на силния вятър. Така че първо да овладеем тези пожари, след това вече ще се установят конкретните причини за тях“.

Той сподели, че на този етап няма информация за пострадали и жертви. „Имаме само един пострадал пожарникар при гасенето на пожара при село Тлачене, Врачанско“.

„Обикновено евакуациите се организират изцяло с превантивна цел“, каза Джартов.

„73 са произшествията, на които реагираме. Голяма част са свързани с пожари“, посочи той.

Той коментира и опасността от това пожарът в Мездра да подпали автоморга. „Обикновено, когато огънят навлезе в такива обекти, пожарът се развива сериозно. Има обилно задимяване, което води до тежки последици. Нашите усилия са на първо място да преустановим разпространението на тези пожари към населените места и обектите, след което вече постепенно да ги овладеем по останалите фронтове“.