Рожден ден днес празнува Владимир Зарев

Рожден ден днес празнува един от най-изтъкнатите и обичани съвременни български писатели, романсисти и драматурзи Владимир Зарев. Роден на 5 октомври 1947 г. в София, той е син на известния литературен критик акад. Пантелей Зарев. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В продължение на десетилетия е главен редактор на списание „Съвременник“ – едно изключително авторитетно издание за българска и световна литература.

Владимир Зарев е най-известен с монументалната си трилогия – романите „Битието“, „Изходът“ и „Законът“, която проследява съдбата на една българска фамилия на фона на драматичните исторически обрати в България от края на XIX век до наши дни. По първата част от трилогията е заснет и хитовият телевизионен сериал „Дървото на живота“.

Сред другите му забележителни творби са романите „Разруха“ (изключителен анализ на българския преход след 1989 г., преведен и постигнал голям успех в Германия), „Поп Богомил и съвършенството на страха“, „Орлов мост“ и „Чудовището“.

Творчеството му се отличава с дълбок психологизъм, епичен мащаб и философски размисъл върху човешката природа и властта. Носител е на редица престижни държавни и литературни награди, включително държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“.

Днес празнуват още:

Йордан Цонев, бивш депутат

Александра Жекова, сноубордистка

Валери Домовчийски, футболист

Емил Данчев, футболен мениджър

Калина Ангелова, оперетна актриса

О.з. ген. Славчо Босилков, икономист