Първият сняг за сезона вече заваля в страната. Снежна покривка започна да се образува в село Кошарево, област Перник, където снегът се сипе на парцали. Слаби снежинки прехвърчаха и над София.

Зимната обстановка идва на фона на усложнената метеорологична обстановка и предупрежденията на синоптиците за опасно време и силен вятър.

За 23 ноември е обявен оранжев код в 17 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София-град, София област, Перник и части от Смолян.

Жълт код за потенциално опасно време е в сила за Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Разград, Търговище, Благоевград и Кюстендил, както и за останалите райони по Черноморието.