Бившият ректор на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" оставя след себе си десетилетия научна и преподавателска дейност. Два мандата оглавява висшето училище, ръководи Съвета на ректорите и подготвя поколения инженери

Отиде си проф. д-р инж. Любен Тотев - учен, преподавател и университетски ръководител, посветил професионалния си път на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". Тъжната вест съобщиха от висшето училище, където той оставя трайна следа не само като ректор, но и като един от хората, изградили и утвърдили специалността "Подземно строителство".

Проф. Тотев ръководи университета в продължение на два мандата - от 2011 до 2019 г. През този период работи за развитието на академичната институция, за модернизирането на образователния процес и за разширяването на международните ѝ контакти.

"Изключителен авторитет, уважаван и почитан колега", пишат от академичната общност на МГУ в съболезнователното си послание. Колегите му отдават почит към значимото дело и паметта на професора, чийто професионален живот е неразривно свързан с университета.

От студент до ректор - цял живот, посветен на МГУ

Историята на проф. Любен Тотев е пример за академичен път, изграден стъпка по стъпка в една и съща университетска общност.

Той завършва Минно-геоложкия университет през 1980 г. със специалност "Технология на минното производство". През 1983 г. се завръща във висшето училище като редовен аспирант, а през 1986 г. защитава докторска дисертация.

Следват последователни стъпки в научната и преподавателската му кариера. През 1987 г. става старши асистент, година по-късно - главен асистент, през 1998 г. е избран за доцент, а през 2011 г. получава професорско звание.

Професионалните му интереси са свързани с подземното строителство, строителните материали и специализираните инженерни технологии. Преподава дисциплини, които подготвят специалисти за едни от най-сложните дейности в минното и строителното инженерство.

Създател на школа в подземното строителство

Един от най-съществените приноси на проф. Тотев е свързан с развитието на специалността и катедрата "Подземно строителство". Той е сред основателите им, а от 1999 г. поема ръководството на катедрата, което запазва до 2020 г.

Работата му не се ограничава до преподаването. Участва активно в разработването на учебни програми и в утвърждаването на инженерната подготовка в област, изискваща задълбочени познания за геоложките условия, строителните конструкции и технологиите за работа под земята.

Научното му наследство включва над 150 научни и научно-приложни разработки - статии, доклади, патенти, учебници и учебни помагала. Това е принос, който остава не само в научните публикации, но и в знанията на поколения инженери, преминали през неговите лекции.

От 1999 до 2003 г. е заместник-декан на Миннотехнологичния факултет, а между 2003 и 2011 г. го оглавява в два последователни мандата.

Два мандата начело на университета

През ноември 2011 г. проф. Любен Тотев е избран за ректор на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". През ноември 2015 г. получава доверието на академичната общност за втори мандат.

Управлението му е свързано с усилия за модернизация на образователния процес, укрепване на научноизследователския потенциал и развитие на международните партньорства. Важна част от работата му е и поддържането на тесни отношения между университета и миннодобивната индустрия - сектор, за който подготовката на квалифицирани инженери е от стратегическо значение.

Проф. Тотев защитава последователно необходимостта от по-тясна връзка между образованието, науката и бизнеса. За него университетът трябва да подготвя не просто дипломирани специалисти, а хора с практически умения, способни да отговорят на нуждите на реалната икономика.

Признание и извън академичните стени

Авторитетът на проф. Тотев се простира далеч отвъд Минно-геоложкия университет. На 31 март 2016 г. той е избран за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България - организация, която представлява интересите на университетската общност и работи за развитието на висшето образование.

Мандатът му на този пост е от 2016 до 2020 г. През годините участва активно и в дейността на Българската минно-геоложка камара, където е член на Управителния съвет и заместник-председател.

Свързан е и с "Минпроект" ЕАД, където заема ръководни позиции. Работи в научни и експертни съвети и участва в професионалния живот на минно-геоложкия отрасъл.

През 2025 г., по повод 70-годишнината му, професионалният му принос отново е отбелязан в специализираното издание "Минно дело и геология". В публикацията се подчертават заслугите му за развитието на инженерното образование, модернизацията на МГУ и подготовката на специалисти за българската индустрия.

Името му остава в поколенията инженери

От Минно-геоложкия университет подчертават, че делото на проф. Любен Тотев има две измерения - на университетски ръководител, работил за авторитета на институцията, и на учен, оставил трайна следа в развитието на подземното строителство като инженерна специалност.

Но може би най-голямото наследство на един преподавател не се измерва само с научните публикации, патентите и заеманите постове. То е в хората, които е обучил, в знанията, които е предал, и в професионалните пътища, които е помогнал да бъдат изградени.

За Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев остава част от неговата история. За българската академична общност - авторитетен учен и ръководител, посветил десетилетия на образованието и науката.

Поклон пред паметта му!