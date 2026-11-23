Служители в седем държавни институции започват едночасови ефективни стачки с искане за по-високи заплати и равнопоставено отношение към работещите в държавната администрация.

Протестът е организиран от Синдиката на административните служители "Подкрепа" под надслов "Справедливост и равни права". Основното искане е за увеличение на месечните възнаграждения с фиксирани 350 евро за всеки служител.

В стачните действия ще се включат работещи в Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт. Протестите ще обхванат централните управления в София и териториалните структури в страната.

Първата стачка е насрочена за днес, 23 ноември, от 10:00 до 11:00 часа в Агенцията за социално подпомагане. Действията там ще бъдат съвместни с Националната федерация "Търговия, услуги, контролни органи и туризъм" към КТ "Подкрепа".

Освен увеличението на заплатите синдикатът настоява да бъде възстановено допълнителното възнаграждение за "клас прослужено време". Според организацията натрупаната инфлация и разликите в заплащането са довели до сериозни диспропорции и усещане за неравнопоставеност сред служителите.

От "Подкрепа" призовават правителството и народните представители да осигурят 54 милиона евро в държавния бюджет за 2027 г., с които да бъдат изпълнени исканията на протестиращите.

От синдиката заявяват, че стачните действия са сигнал за изчерпаното търпение на хората, които ежедневно изпълняват важни обществени функции, но смятат, че трудът им остава подценен от държавата.