Популярната дискаунт верига Action планира да навлезе на българския пазар през 2027 г. България е посочена като бъдещия 17-и европейски пазар на компанията в полугодишния отчет на мажоритарния ѝ акционер 3i, публикуван на 12 ноември, съобщава RetailNews.

Официалният документ внася яснота около срока след по-ранните медийни публикации за възможен дебют у нас още през есента на 2026 г. На този етап като официален хоризонт за старта на българските обекти е заложена 2027 г., като в отчета не се посочват конкретна дата, градове или точни локации.

Експанзията към България идва след като през тази година веригата стъпи в Хърватия през март и в Словения през септември. За първите девет отчетни периода до 27 септември Action е увеличила нетно мрежата си с 228 магазина, а целта за цялата 2026 г. остава откриването на поне 400 нови обекта.

Финансовите резултати за същия период отчитат продажби от 12,761 млрд. евро - ръст от 14% на годишна база, при 3,4% увеличение на съпоставима база. Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) възлиза на 1,730 млрд. евро.

Плановете за България са част от следващата фаза на международния растеж на компанията. В същия отчет 3i потвърждава, че подготвя навлизането на Action и на пазара в САЩ през 2027 г.