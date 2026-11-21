Мандарини по 25 турски лири, ябълки по 35 лири, домати от 60 евроцента и прясна риба за 3 евро. Българите продължават да търсят по-изгодни покупки отвъд южните граници, но през ноември 2026 г. картината вече е различна от времето, когато Одрин беше безспорната дестинация за пазаруване. Турски търговци насочват вниманието към Лозенград, българи откриват възможностите на Текирдаг, а гръцкият Комотини привлича купувачи с плодове, зеленчуци, маслини и риба на цени, които в отделни случаи са по-ниски от българските.

За жителите на Бургас и региона въпросът е особено интересен. Турската граница е сравнително близо, а пътуването през Малко Търново отваря достъп до пазарите в Къркларели, известен у нас като Лозенград. Одрин и Текирдаг също остават сред посещаваните градове, докато гръцките Комотини, Ксанти и Александруполис са вариант за по-дълго пътуване, съчетано с покупки и почивка.

Най-пресните конкретни цени идват от Одрин.

На пазара в понеделник, 16 ноември, мандарините са се продавали за 25 лири за килограм, ябълките за 35 лири, спанакът за 20 лири, морковите за 20 до 40 лири, а лукът за 40 до 50 лири. При курс около 55,5 турски лири за евро това означава приблизително 45 евроцента за килограм мандарини и 63 цента за ябълки.

В същия ден друго местно издание съобщава за мандарини по 50 лири, домати по 75 лири, картофи по 25 лири и краставици по 120 лири за килограм. Разликите между отделните сергии са съществени и показват защо ниската цена на един продукт не означава непременно евтина седмична кошница.

Одрин продължава да привлича българи за зимни дрехи, спално бельо, домакински принадлежности и хранителни стоки. Познатият Улус пазар, който беше затворен през януари, отново работи от 1 май под името Балкански пазар. Най-оживеният ден е петък, когато в квартал Дилавербей се предлагат дрехи, обувки и стоки за дома. В понеделник там се организира пазар за плодове и зеленчуци.

Турските търговци имат причина да се тревожат.

Инфлацията в страната продължава да повишава цените, а купувачите от България вече сравняват офертите по-внимателно. През октомври част от посетителите на Синия пазар в Одрин се оплакаха, че стоките са поскъпнали и че пътуването не носи предишната икономия. Други продължават да намират изгодни предложения, особено при по-големи покупки.

Така все по-често в разговорите за пазаруване се появява Лозенград. Още през март Флагман.бг съобщи за препоръки на наши изселници, според които Къркларели предлага по-ниски цени от Одрин и по-спокойно пазаруване. Градът е достъпен през граничния пункт Малко Търново и привлича интерес с търговските си улици, местните пазари и магазини.

На 1 ноември турското издание Marmara Haber съобщава за мандарини по 40 лири за килограм на пазара в Лозенград. През ноември местни медии отчитат и моркови по 40 лири на традиционния пазар в сряда. При мандарините това е по-висока цена от най-ниската публикувана оферта в Одрин, което показва, че

твърденията за по-евтин Лозенград не важат за всяка стока.

Друга дестинация, към която се насочва интересът, е Текирдаг, познат с българското си име Родосто. Текирдаг предлага пазари, търговски улици и молове, но към 21 ноември няма достатъчно проверени актуални цени, които да доказват, че храните там са по-евтини от Одрин или Лозенград.

NOVA публикува и

проверка от Сидерокастро, на около 40 километра от Сандански.

Там пет килограма мандарини струват 4 евро, или 80 цента за килограм. Цяло пиле се предлага за 3,50 евро, пилешко филе за 8,50 евро, бутчета за 4,50 евро и крилца за 2,50 евро за килограм. Част от българските купувачи определят пазара като по-евтин, но други посочват, че при доматите и някои зеленчуци цените в Сандански са по-добри.

Сравнението между двете съседни държави показва различни предимства. В Одрин има конкретни ниски оферти за сезонни плодове, а в Комотини се открояват зеленчуците, маслините и прясната риба. Лозенград привлича с близостта си до Бургас и с репутацията на по-изгодна алтернатива, но наличните ценови проверки не доказват, че е най-евтиният пазар, допълва Флагман.