Нов съюз ще свърже 21 държави и ще улесни трансграничната търговия с мебели, бяла техника и фитнес оборудване. Българските производители получават по-лесен достъп до европейски клиенти, а потребителите - възможност за по-добра и предвидима доставка.

Европейската логистика прави сериозна крачка към нов модел на доставки. Три големи компании - Hermes Einrichtungs Service, JP HOME и Gebrüder Weiss, обединяват мрежите и експертизата си в обща платформа - The Home Delivery Alliance. В нея влиза и България, а амбицията е да се изгради единна система за трансгранични доставки до дома в 21 европейски държави.

Новината е особено важна за българския бизнес. Търговците и производителите у нас ще могат да разчитат на свързана логистична мрежа за превоз на обемни стоки, без да се налага сами да изграждат сложни партньорства във всяка отделна държава. Това отваря допълнителни възможности за износ на мебели, домакински уреди и фитнес оборудване.

За потребителите потенциалните ползи са също съществени - по-добра организация на доставките, проследяване на пратките и възможност за услуги като внасяне, монтаж и сглобяване.

България става част от общ европейски логистичен коридор

За страната ни включването в алианса има важно практическо измерение. Местният партньор е Gebrüder Weiss - компания с дългогодишно присъствие на българския пазар. Тя работи у нас от 1993 г., а през 2021 г. разширява значително дейността си чрез придобиването на бизнеса на Rhenus България.

Към мрежата ѝ тогава се присъединяват бази в Бургас, Свиленград, Варна и Пловдив. Така компанията укрепва регионалното си покритие и разширява услугите си за доставки до крайни потребители.

Това е съществено предимство за българските фирми, които искат да продават в чужбина. Досега една компания, която произвежда мебели или продава големи домакински уреди, трябваше да организира доставката до клиента във всяка държава чрез отделни логистични партньори. Различните договори, системи за проследяване и стандарти увеличават административната тежест и затрудняват контрола върху услугата.

Новият алианс предлага различен подход - една свързана мрежа, в която партньорите поемат последователните етапи на доставката. Стоката се взема от държавата на произход, преминава през международния транспорт и достига до дома на купувача чрез местния оператор в съответната страна.

Край на неизвестността кога ще пристигне голямата пратка

Една от най-важните промени е възможността за проследяване на международните пратки през цялото им движение. Търговците ще могат да интегрират информацията за статуса на доставката в собствените си системи и да предоставят актуализации в реално време на клиентите си.

Това е особено важно при покупката на обемни стоки. При поръчка на диван, спалня, хладилник или фитнес уред клиентът не очаква просто куриерът да остави кашона пред входа. Той иска да знае кога ще пристигне стоката, да има възможност да организира приемането ѝ и да получи услуга, съобразена с размера и предназначението на покупката.

Моделът на алианса е изграден около специализирани доставки с двама служители, което е особено важно за тежките и обемни продукти. Услугите могат да включват пренасяне до мястото на използване, монтаж или сглобяване според предлагания пакет и условията на съответния оператор.

Три компании, три силни регионални мрежи

Всеки от основателите на алианса носи специфична експертиза и достъп до различни пазари. Hermes Einrichtungs Service обслужва Германия и Швейцария. JP HOME, част от френската Jacky Perrenot Group, осигурява покритие във Франция, Испания, Португалия, Белгия, Люксембург, Нидерландия и Великобритания.

Gebrüder Weiss поема значителна част от Централна и Югоизточна Европа, включително България, Австрия, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Словакия, Чехия, Унгария и Босна и Херцеговина. Така трите компании съчетават регионалните си предимства в обща трансгранична инфраструктура.

Нов шанс за българските производители

За българската мебелна индустрия и производителите на домакински уреди подобна логистична организация може да се окаже сериозно конкурентно предимство.

Износът не приключва с продажбата на продукта. Особено при мебелите и голямата техника последният етап - доставката до жилището на клиента - често е решаващ за оценката на цялата покупка. Ако производителят не може да гарантира надеждно обслужване в чужбина, дори качественият продукт може да загуби позиции пред конкуренцията.

С общата мрежа българските компании получават възможност да предложат на чуждестранните си клиенти по-добре организирана услуга, без сами да изграждат логистична инфраструктура в десетки държави.

Това е важно и за малките и средните предприятия. Достъпът до специализирани международни доставки може да им помогне да достигнат до нови пазари и да се конкурират с големите европейски марки при по-добре организирано обслужване.

Алиансът няма да спре дотук

Създателите на The Home Delivery Alliance планират постепенно да разширяват мрежата с нови партньори и държави. Целта е да се изгради още по-мащабна европейска система, която да отговаря на променящите се потребителски навици и на растящата международна търговия.

За България това е възможност да се включи по-активно в европейските вериги за доставки не само като транзитна територия, а и като пазар, от който могат да тръгват конкурентни стоки към милиони потребители.

Голямата промяна е, че границите постепенно престават да бъдат пречка за последната крачка на търговията - тази, която отвежда продукта от склада до дома на клиента.