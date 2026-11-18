Бюджет 2027 е първият от пет години насам, който е предвидим и честен. България има шанс за първи път от пет години да приеме редовен бюджет преди края на годината. Това ще осигури по-голяма предвидимост за общините, държавните организации и инвеститорите в инфраструктурни проекти. Положителната оценка даде председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Той открои три положителни страни на бюджета за 2027 г. Сред тях са възможността за навременно приемане на финансовата рамка, по-голямата прозрачност и поставянето на началото на реформи в няколко ключови сектора.

Според Дянков предложеният бюджет е реалистичен и не съдържа скрити дефицити и счетоводни маневри. Той обясни, че средствата за инфраструктурни проекти невинаги могат да бъдат разпределени по конкретни обекти още в края на предходната година заради процедурите и необходимите разрешителни.

Като важна стъпка той посочи започналите промени в здравеопазването, социалната политика и енергетиката. В здравния сектор акцент е поставен върху системата на ТЕЛК, където разходите са нараснали значително през последните години. Дянков обърна внимание и на регионалните различия в броя на решенията, като посочи Русе, Кърджали, Пазарджик и Пловдив.

В социалната сфера положителна промяна е предвиденото поетапно въвеждане на осигурителни вноски за държавните служители, така че те да бъдат третирани по същия начин като работещите в частния сектор.

В енергетиката Дянков открои новия механизъм за подпомагане на бизнеса при високи цени на електроенергията. Според него схемата е по-балансирана, тъй като насочва подкрепата към предприятията и отраслите, които действително се нуждаят от нея.

Той коментира и предвидения данък върху свръхпечалбите на банките, като отбеляза, че подобни мерки се прилагат в редица европейски държави, сред които Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Австрия.