Ротации на ръководните длъжности в дипломатическата служба и по-малко политически назначения на посланици. Това са част от промените, които Министерството на външните работи подготвя с реформата на дипломатическата система.

Плановете бяха представени от външния министър Велислава Петрова при представянето на проектобюджета на ведомството за 2027 г., съобщи NOVA.

Предвижда се квотата за политически назначения на посланици да бъде намалена от 20 на 15%. Друга важна промяна е въвеждането на ротация на ръководните длъжности. Идеята е да се даде възможност на повече служители от професионалната дипломатическа служба да заемат ръководни позиции и да развиват кариерата си.

Реформата ще отвори вратите на министерството и за повече млади специалисти. Те ще могат да постъпват на работа още след придобиване на бакалавърска степен.

В проектобюджета е заложено увеличение на възнагражденията с 5%. Предвидени са още 3,6 млн. евро за разширяване на консулските услуги и увеличаване на персонала в задграничните представителства. Допълнителни 250 000 евро ще бъдат насочени към българските общности в чужбина.

Планира се дигитализация на консулските услуги и нова система за оценка на работата на дипломатическите мисии, която ще отчита условията на работа и рисковете за сигурността на служителите.

МВнР ще създаде и специален отдел за стратегическо планиране, който да подготвя дипломатическата служба за бъдещите международни предизвикателства, включително развитието на изкуствения интелект.

По думите на Петрова между 2009 и 2025 г. бюджетът на министерството е намалял с 40%. Това е довело до недостиг на кадри и затруднения при предоставянето на консулски услуги на българските граждани зад граница.