Как да използвате Инстаграм без акаунт или регистрация
Като следвате тези стъпки, можете да използвате Инстаграм пълноценно
Следете всички новини, анализи и коментари за Постове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Като следвате тези стъпки, можете да използвате Инстаграм пълноценно
Няма да сменим кандидатурата на Росен Карадимов, отсече председателят на групата на левицата
"Дневник" са слуги на дерибеите, "Възраждане" са фашисти, каза лидерът на ДПС-Ново начало
Стрелят по Костадин Ангелов
Би трябвало ние да участваме в тази власт с поемането на съответните управления - заместник-министри, областни управители, заместник-областни
Ахмед Доган и кохортата му искат отново да раздават порциите във властта, настояли за поне 15 поста
Търгашите на власт поставят ултиматуми
Готова е програмата за управление
Дерибеят Аталай със заявка, че АПС могат да глътнат всички областни управители, точат ножове и за зам.-министри
Пак започнаха да извиват ръце и да искат постове във властта
Целта е да сложим край на политическата криза, заяви депутатът
Какво каза Илхан Кючюк за избора
Няма решение за трите най-важни поста
Шеф на БНБ ще си остане Димитър Радев, това е кандидатурата на ГЕРБ
Къде са назначени те
Христов смята, че и в групата на ГЕРБ-СДС и в тази на ПП-ДБ има много по-добри експерти
Facebook потребителите вече могат да скриват публикации
Стана ясно кога Асен Василев ще е готов с кабинета си
Ще подпишем предизборно споразумение с ДБ и ИБГНИ, каза политикът
Още не е взето окончателно решение дали БСП да подкрепи кабинета на ИТН, каза Стоян Мирчев