Как да използвате Инстаграм без акаунт или регистрация

Инстаграм обикновено изисква разрешение за преглед на публикации, особено в лични акаунти. Но има начини да преглеждате съдържание без регистрация и да останете анонимни.

Използване на Инстаграм без акаунт

На компютър Инстаграм работи през уеб браузър без регистрация. Официалните приложения за iPhone и Android изискват незабавно влизане в профила. Ако се опитате да отворите Инстаграм през мобилен браузър, услугата вероятно ще ви пренасочи към приложението.

Какво е достъпно без акаунт през браузър?

Достъп до публични профили

Можете да получите достъп до профилите на известни личности, компании и блогъри, ако техните акаунти не са частни. За да направите това, въведете https://www.Инстаграм.com/[име_на_профила] в адресната лента.

Преглеждане на публикации и коментари

Отворете публикацията, като използвате „Отвори в нов раздел“. Ще се появи прозорец за вход, но можете да го затворите, като щракнете върху малкото кръстче в горната част. След това публикацията и коментарите ще бъдат достъпни за четене.

Преглед на истории чрез заобиколни решения

Инстаграм блокира истории без акаунт, но те могат да бъдат преглеждани анонимно чрез услуги на трети страни или специални приложения.

Какво е невъзможно без акаунт:

Да качите собствено съдържание

Харесате или коментирате

Търсене по хаштагове

Изпращане на лични съобщения

Преглед на затворени профили.

Как да гледате истории в Инстаграм анонимно

Историите не са достъпни директно в Инстаграм без акаунт. За анонимно гледане се използват услуги на трети страни, които имат достъп до публични профили чрез интерфейса на Инстаграм и показват истории директно в браузъра, обикновено безплатно и без регистрация.

Популярни услуги са например Dumpor, Picuki и StoriesDown.

Струва си да се отбележи, че това работи само с публични акаунти . Историите от частни профили остават недостъпни. Авторските права остават на собствениците на акаунтите.

Как да останете анонимни в целия си Инстаграм акаунт

Все още ви е необходим акаунт за функции като публикации, харесвания и съобщения. Можете обаче да скриете самоличността си:

Затворете акаунта си - само проверени последователи ще виждат публикациите и историите ви Не качвайте лични снимки - използвайте символи, пейзажи или неутрални изображения Изберете неутрален прякор - без истински имена, инициали или дати на раждане Създайте анонимен имейл за регистрация, който не е свързан с никаква лична информация. Не свързвайте акаунта си с други услуги - Facebook, WhatsApp и др. Изключете синхронизирането на контакти - това отделя акаунта от личната ви мрежа.

Като следвате тези стъпки, можете да използвате Инстаграм пълноценно, без да разкривате самоличността си на други потребители.

