Мета слага цена на Фейсбук, Инстаграм и УотсАп
Технологичният гигант пуска платени версии на основните си приложения и търси нови приходи отвъд рекламата
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Технологичният гигант пуска платени версии на основните си приложения и търси нови приходи отвъд рекламата
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Актрисата дава добри и полезни съвети в Инстаграм ежедневно
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Тя демонстрира как приготвя сутрешната закуска на Дони
Лъв XIV е поел контрола над официалните социални медии на Ватикана
Фенове спекулираха, че Мик е сгоден за красивия модел Лайла Хасанович
Изкуственият интелект ще има достъп и до данни на потребителите на приложението УотсАп
"Мета" придоби Инстаграм през 2012 г. за 1 млрд. долара, а Уотсап - две години по-късно за 19 млрд. долара
Бразилия изрази сериозна загриженост
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