Мета слага цена на Фейсбук, Инстаграм и УотсАп

Американският технологичен концерн Мета въвежда платени версии на основните си приложения Фейсбук, Инстаграм и УотсАп, предаде Франс прес, цитирана от АПА. Новите услуги Фейсбук Plus, Инстаграм Plus и УотсАп Plus вече се пускат в световен мащаб, съобщи продуктовият директор на компанията Наоми Глейт във видео, публикувано в Инстаграм.

Целта е Мета да намали зависимостта си от рекламните приходи и да отвори нов канал за печалба от потребителите. Засега компанията не е обявила официално цените, но според медийни публикации месечните абонаменти ще започват от 2,99 долара.

Ходът бележи нов етап в стратегията на Мета, която години наред развиваше най-големите си платформи основно чрез реклама и огромна потребителска база. Сега концернът очевидно търси начин да превърне част от тази аудитория в директен източник на приходи, без да се отказва от съществуващия рекламен модел.

Платените версии на Фейсбук и Инстаграм ще дават достъп до допълнителни функции. Сред тях са разширени анализи, статистики за повторно гледане на истории и повече възможности за персонализиране на профилите.

УотсАп Plus ще бъде насочен към потребители, които искат повече визуални и звукови настройки в приложението. Абонаментът ще предлага премиум стикери, както и индивидуални мелодии за известия и обаждания.

По данни от медийни публикации Инстаграм Plus и Фейсбук Plus ще струват по 3,99 долара месечно. За УотсАп Plus се посочва цена от 2,99 долара месечно, но официално потвърждение от Мета за тези суми все още няма.

В дългосрочен план компанията планира да обедини платените услуги под общата марка Meta One. Така Мета може да изгради по-широк абонаментен пакет, който да събира допълнителни функции от различните ѝ приложения в една платена екосистема.

Компанията вече има опит с подобен модел в Европа, където през 2023 г. въведе платени версии на Фейсбук и Инстаграм без реклами. Те бяха съобразени с европейските правила за защита на личните данни и показаха, че Мета е готова да тества различни платени режими според регулаторната среда и пазарните условия.

Новите абонаменти обаче са по-широк сигнал, че социалните мрежи постепенно променят старото обещание за безплатен достъп. За потребителите това означава повече избор, но и по-ясно разделение между стандартните профили и тези, които ще получават допълнителни инструменти срещу месечна такса.

