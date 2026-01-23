Сделка под политически натиск спаси ТикТок в САЩ

Американският бизнес на видеоплатформата ТикТок официално премина под контрола на новосъздадено съвместно дружество, с което беше сложен край на дългата несигурност около бъдещето на приложението в САЩ. Новата компания, регистрирана под името ТикТок ЮЕсДиЕс, поема операциите на платформата на американска територия, където тя има около 170 милиона потребители.

Досегашният собственик, базираната в Пекин технологична група БайТДенс, запазва дял от малко под 20 процента в новото дружество, става ясно от официално изявление. Така китайската компания формално се оттегля от контрола, но остава миноритарен участник, което вероятно ще продължи да бъде обект на вниманието на американските регулатори.

Дейността на ТикТок в САЩ беше застрашена от закриване повече от година заради опасения за китайско влияние и сигурността на данните. През 2024 г. беше приет закон, който задължи БайТДенс да продаде американския си бизнес до 19 януари 2025 г., в противен случай платформата трябваше да бъде спряна. Заплахата от пълна забрана превърна ТикТок в централен елемент от технологическото и политическото противопоставяне между Вашингтон и Пекин.

След встъпването си в длъжност президентът Доналд Тръмп удължи крайния срок за прилагане на закона и на няколко пъти отложи реалното му изпълнение, припомня ДПА. Това даде време за намиране на компромисно решение, което позволи платформата да продължи да функционира в САЩ, макар и при променена собственост и под засилен политически и регулаторен контрол.

Сделката се разглежда като важен прецедент за бъдещето на чуждестранните технологични компании в САЩ и показва, че в дигиталната ера съдбата на глобалните платформи все по-често се решава не от пазара, а от политически и геостратегически съображения.

