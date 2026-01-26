ЕС налага строги ограничения на много ползван телефонен чат

Европейската комисия взе решение днес приложението за съобщения WhatsApp (УотсАп), собственост на американската технологична компания Meta Platforms (Мета Платформс), да бъде подложено на значително по-строги правила в Европейския съюз. Причината е включването на приложението в списъка на „много големите онлайн платформи“, съобщи Франс прес.

Новият регулаторен режим няма да обхване цялото приложение, а ще се отнася конкретно за функцията „канали“ (channels), която действа като платформа за разпространение на съдържание. Личните съобщения, които са основната дейност на WhatsApp, не попадат под действието на новите мерки.

Решението е взето след като Meta е декларирала в доклад за прозрачност, че каналите на WhatsApp са преминали прага от 45 милиона месечни потребители в ЕС – ключов критерий за прилагане на най-строгите разпоредби на Digital Services Act (DSA). С включването в списъка WhatsApp разполага с четири месеца, за да приведе услугата си в съответствие с изискванията, уточнява ДПА.

Съгласно DSA „много големите онлайн платформи“ са длъжни бързо да премахват незаконно съдържание, да осигуряват прозрачност на онлайн рекламата и – в случая на WhatsApp – да въведат механизми за предотвратяване на манипулации по време на избори чрез функцията „канали“. Нарушенията могат да доведат до сериозни санкции.

Решението идва на фона на вече започнали разследвания на Европейската комисия срещу Meta за предполагаеми нарушения в Facebook (Фейсбук) и Instagram (Инстаграм), свързани с недостатъчна прозрачност при обработката на данни и слаб контрол върху незаконното съдържание. По-рано този месец от ЕК потвърдиха, че се обмисля и класифицирането на WhatsApp като „gatekeeper“ – „пазител на пазара“.

През септември 2023 г. Брюксел вече определи първите седем „пазители на пазара“ – Alphabet (Алфабет), Amazon (Амазон), Apple (Епъл), ByteDance (БайтДенс) – компанията майка на TikTok (ТикТок), Meta (Мета), Microsoft (Майкрософт) и Booking (Букинг). Включването на WhatsApp в тази орбита показва, че натискът върху големите технологични играчи в Европа тепърва ще се засилва.

