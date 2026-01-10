Нети издаде как да ни харесват

Нети по традиция дава хубави съвети в Инстаграма си - за хубост, грижа за лицето и тялото, и за диетата, която спазва стриктно: Зоната.

Тези дни актрисата публикува много полезно видео за дамите. В него разкрива кое е най-важното условие, според което ни оценяват.

Това е снагата, фигурата. Когато влизаш в стаята като победител и няма значение как си облечен, никой не гледа лицето ти, а излъчването.

Затова предписва да се изправим, ръцете да са встрани, свити в лактите и назад, главата да е изправена. Така и се диша по-добре.

"Малки корекции всеки ден-малко по-отворен гръден кош,

малко по-дълбоко дишане, малко повече присъствие в тялото. Когато стойката се променя, дишането става по-свободно.

Когато дишаме по-добре, се чувстваме по-уверени.

А увереността тихо променя начина, по който светът ни възприема —

и начина, по който ние възприемаме себе си. А за внимание.

За уважение към тялото, което ни носи всеки ден", пише актрисата и певица.

