Хулио Иглесиас побесня! Люта закана

Един от най-успешните певци Хулио Иглесиас побесня и заплаши със съд испанския вицепремиер Йоланда Диас.

Поводът е интервю на политика, в което той повтаря думите на двете бивши служителки на певеца, които го обвиняват в сексуален тормоз, пише вестник El Mundo..

Скандалът гръмна в началото на януари, когато бяха подадени две жалби срещу 82-годишния Хулио Иглесиас. Ден по-рано беше публикувано разследване, проведено от американската телевизионна мрежа Univision и испанския ежедневник elDiario.es, в което икономка и физиотерапевт, работили за певеца, твърдят, че са били жертви на сексуално посегателство.

Те твърдят, че това се е случвало през 2021 г. в къщите на певеца в Доминиканската република и на Бахамите.

Независимо, че три седмици по-късно полицейското разследване беше прекратено заради липса на компетентност на местните власти, вицепремиерът отново го озвучи.

Медиите днес посочват, че Хулио е решил да съди политика и да иска обезщетение за щети. Адвокатът му вече подаде петиция в съда в Мадрид.

