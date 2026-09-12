Всичко за Хулио Иглесиас

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Хулио на червено вино

Хулио на червено вино

Хулио Иглесиас идва ден преди концерта си в София на 26 май в "Арена Армеец". Певецът ще разведе сина си из столицата ни по тъмно. Адашите ще акостира...

22 май | 22:50
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