Избухна секс скандал. Подгониха здраво Хулио Иглесиас

Испанската музикална легенда Хулио Иглесиас е обвинен от две жени в сексуално насилие, докато те са работили в дома му, като служителки в неговите имения в Карибския регион, съобщават испански медии.

Една от жените, която е работила като домашна помощничка, твърди, че е била подложена на натиск за сексуални контакти с певеца. Тя описва инциденти на удряне, физическо и вербално насилие.

Физиотерапевтка, също наемана от Иглесиас, заявява, че е била подложена на нежелано докосване, обиди и унижения по време на работата си, в атмосфера на контрол и постоянен тормоз.

Инцидентите се твърдят, че са се случили през 2021 г., когато едната от жените е била на 22 години. Мястото на предполагаемите нападения са именията на Иглесиас в Пунта Кана, Доминиканска република, и Лайфорд Кей, Бахамски острови.

Обвиненията станаха публични след съвместно разследване на испанския вестник eldiario.es и телевизия Univision.

Една от жените, наречена в публикациите Ребека (не истинското ѝ име), казва, че сексуалните действия почти винаги са ставали в присъствието на друг, по-висш член на домашния персонал.

Втората жена, Лаура (също не истинското ѝ име), заявява, че Иглесиас я е целувал по устата и е докосвал гърдите ѝ без нейно съгласие.

„Той ме използваше почти всяка вечер“, казва Лаура пред eldiario.es и Univision Noticias. „Чувствах се като предмет, като робиня.“

Представител на Хулио Иглесиас все още не е коментирал обвиненията.

