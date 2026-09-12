Избухна секс скандал. Подгониха здраво Хулио Иглесиас
Две жени се оплакаха от певеца
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Две жени се оплакаха от певеца
Броят на жертвите достигна 221
Не се съобщава за щети
Българинът бил погълнал 46 пликчета с наркотика
Тропическата буря "Ерика" е отнела живота на най-малко 20 души в Доминиканската република, съобщават световните агенции. Според местните медии загина...
Санто Доминго. Земен трус с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер е бил регистриран близо до крайбрежието на Доминиканската република. Това съобщи ИТАР...