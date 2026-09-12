Трус от 5,8 по скалата на Рихтер разлюля Доминиканската република

Санто Доминго. Земен трус с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер е бил регистриран близо до крайбрежието на Доминиканската република. Това съобщи ИТАР...