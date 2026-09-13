Мария побесня: Забраниха ѝ да пее в Античния. Защо
Обяви, че попфолк изпълнители вече нямат място на престижната сцена и отправи остри критики към „интелектуалците“, медиите и телевизиите
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Обяви, че попфолк изпълнители вече нямат място на престижната сцена и отправи остри критики към „интелектуалците“, медиите и телевизиите
Певицата отложи планираната си концертна поредица
Семейството държи много на личния си живот
Тя бе на 84-годишна възраст
Щастлива е заради племенницата си Маги
Португалската фадо изпълнителка ще зарадва българската публика с красивите си песни на 17 ноември в зала 3 на НДК
Просто повтарях: Благодаря ти, Боже, че ме постави на тази сцена, споделя тя
Той отишъл в Милано, а тя в София и празнувала първата им годишнина с пица
Певицата разказа за трудните уроци на живота
Над 60 албума и десетилетия на сцена остават след една от най-обичаните певици
Дизайнерката надви в съда за името
Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, казва слушател
Социалните мрежи са залети със снимки
Актрисата дава добри и полезни съвети в Инстаграм ежедневно
Която е солистка на оркестър "Тракия".
Въпреки това тя остава непоклатима
Певицата проговори и за Роби Уилямс в София
Тя обяви, че вече е сгодена и е супер щастлива
На 85-годишна възраст
ADHD, наричан още Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, е неврологично разстройство