Лолита - румънската "певица", създадена от AI. Чуйте я!

Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния. Тя се нарича Лолита и вече има хиляди фенове и милиони гледания в социалните мрежи, предават местните медии в свои репортажи по темата, съобщава bTV.

Създател на Лолита е млад мъж от Бакъу, който нарича себе си Том. Той е визуален дизайнер по професия с над десет години опит в редактирането на снимки и видеоклипове.

„Лолита пее на румънски език. Тя е проект, който свързва старото с новото. Специфичен звук на цигулка, традиционна музика, изпълнявана от ромски оркестри, е примесена с модерни инструментални акценти. Няколко стила се преплитат“, обяснява Том, който пише текстовете на песните.

Чуйте я.

„Откакто я открих, я слушам почти през цялото време. Може да е изкуствен интелект, но в гласа ѝ има страст, а текстовете и мелодиите са на най-високо ниво“, пише потребител в социалните мрежи. „Боже мой, колко е красиво, балсам за сърцето!“, отбелязва друг.

„Лолита Черчел е първият изпълнител с изкуствен интелект в румънското пространство, който преодоля бариерата на изкуствения интелект и спечели симпатиите на хората“, коментира Денис Закон, консултант по изкуствен интелект от Република Молдова, цитиран от сайта „Зиаре“.

Бързият успех на проекта Лолита Черчел обаче предизвика съпротива сред някои румънски изпълнители, които оспорват етиката на музиката, генерирана от алгоритми.

