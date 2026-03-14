Тейлър Суифт припечели 2 млрд. долара

Състоянието на американската певица Тейлър Суифт е нараснало до 2 милиарда долара, съобщава dariknews.bg, цитирайки сп. „Форбс".

Суифт влезе в клуба на милиардерите през октомври 2023 г. благодарение на приходите от турнето си Eras Tour и стойността на музикалния си каталог.

„Форбс" отбелязва, че тя е първата звезда на музиката, намерила място в класацията на милиардерите предимно благодарение на творчеството си и концертната си дейност. Състоянието на Тейлър Суифт включва почти 800 милиона долара, натрупани от авторски хонорари и турнета, както и музикален каталог, оценен на около 600 милиона долара, и недвижимо имущество на стойност около 110 милиона долара.

В общата класация на знаменитостите милиардери Суифт заема седмото място. Миналия месец беше оповестено, че тя е най-продаваният изпълнител на 2025 г. На челна позиция е режисьорът Стивън Спилбърг със състояние от 7,1 милиарда долара, следван от колегата си Джордж Лукас с 5,2 милиарда долара. Още трима режисьори попадат в класацията - Питър Джаксън (девето място с 1,9 милиарда долара), Тайлър Пери (13-о място с 1,4 милиарда долара) и Джеймс Камерън (19-о място с 1,1 милиарда долара).

