Нов живот! Михаела Маринова с най-радостната новина

Преди няколко години Михаела Маринова започна да сбъдва мечтата си в телевизионно предаване

Днес тя вече е артист със собствена музика, голям концерт и многохилядна аудитория. В студиото на "Събуди се" певицата разказва за началото на творческия си път, за това как е открила любовта и предложението, което е чакала цял живот, предаде Нова тв.

„Преди известно време с приятели седнахме и размишлявахме за нещата, които се случват. Спомних си за Михаела, която беше на 16, а сега съм на 27 и празнувам 10 години на сцена”, сподели изпълнителката.

Тя обяви, че вече е сгодена. „Супер щастлива съм, че това ми се случи. За сватба още нямаме дата. Има толкова много неща, върху които сме се фокусирали. Искаме да се насладим на всяка секунда заедно”, добави Маринова.

„Най-голямото предизвикателство през тези 10 години беше да запася и съхраня ядрото си. Исках да остана вярна на истината, която е важна за мен”, добави още певицата.

Маринова сподели и за предстоящия концерт, който подготвя през месец септември. „С този концерт ще отпразнувам моята годишнина на музикалната сцена. Поканила съм специални гости, които по пътя на музиката са ми подавали многократно ръка и нямам търпение за всичко, което предстои”, каза още певицата.

