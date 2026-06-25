Ana Moura се завръща в София

Португалската певица Ana Moura се завръща за концерт в България по покана на Fest Team след последното ѝ участие у нас преди 11 години. Нейният красив глас отново ще прозвучи на живо тази есен - на 17 ноември, в зала 3 на НДК. Билетите за събитието влизат в предварителна продажба утре, 26 юни, за членовете на Fest Club, а в обща - на 27 юни, на цени от 60 до 90 евро в мрежата на Ticket Station.

С нежния си глас и красивите си песни, Ana Moura е една от най-известните изпълнителки на фадо, традиционен музикален жанр в Португалия, основаващ се на т. нар. саудаде - дума, която съчетава в себе си понятия като самота, носталгия и копнеж по изгубена любов.

Moura има зад гърба си 7 студийни албума, като последният ѝ - „Casa Guilhermina“ от 2022 г., достигна първо място в Националната класация за продажби и спечели златна награда. Няколко песни се превърнаха в хитове по радиото и стрийминг платформите като „Andorinhas“ и нейния призив за свобода, „Jacarandá“, която е своеобразна ода за Prince, „Agarra em Mim“ с Pedro Mafama и „Arraial Triste“.

„Casa Guilhermina“ е и албумът, с който Ana Moura прави голямото си завръщане след 7 г. пауза. Той представя една преродена и многопластова страна на певицата. В него изпълнителката за първи път се осмелява сама да пише текстовете към песните си. С парчето „Andorinhas“ дори печели португалския „Златен глобус“ за „Най-добра песен“, а на наградите Play 2022 взима приза в категориите за „Най-добър музикален видеоклип“ и „Най-добра изпълнителка“.

Седмият ѝ албум се появява след творчески бърнаут. След като издава 6 албума за 12 години и прави концерти по цял свят, фадо изпълнителката започва работа по нов проект, но осъзнава, че няма какво да каже на хората. „Отидох в студиото и се почувствах празна“, признава самата тя.

Още с дебютния си албум „Guarda-me A Vida Na Mão“ от 2003 г. тя се превръща в една от големите звезди на Португалия, продавайки над милион издания по света. Петият ѝ албум „Desfado“ (2012 г.), продуциран от носителя на „Грами“ Larry Klein, става най-продаваният на португалски изпълнител на десетилетието. А следващият ѝ албум - „Moura“ (2015 г.), се нарежда сред най-продаваните албуми в историята на Португалия. С големия ѝ успех идват и непрекъснатите турнета, които Moura описва като истинска вихрушка. „Бях толкова заета, че просто не можех да спра. Винаги ми е било трудно да отказвам работа, затова влязох в студиото. Имах песни, но не бяха написани от мен, а от други музиканти, които обожавам, но чувствах, че не изразяват това, което искам да кажа чрез музиката си“, спомня си тя.

Така изпълнителката решава да спре - завръща се в дома си в Португалия и започва период на творческо преоткриване. По това време тя губи своята братовчедка и ѝ посвещава песента „Mázia“. Именно с този сингъл Moura започва да пише собствени текстове - нещо, което е рядко срещано при фадо изпълнителите. „В Португалия, особено във фадо, имаме велики поети. Огромна отговорност е да пишеш текстове. Но написах тази песен за нея и исках да я споделя с хората“, разказва артистката.

Българската публика отново ще има възможността да чуе красивите песни на Ana Moura на 17 ноември в зала 3 на НДК. Билетите за концерта ѝ влизат в предварителна продажба утре, 26 юни, за членовете на Fest Club, а в обща - на 27 юни, на цени от 60 до 90 евро в мрежата на Ticket Station. Повече информация за събитието следете тук.

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