Дара с горещо признание за токсичните хора в живота й

Певицата Дара отново прикова вниманието на зрителите, след като в „На кафе“ направи едно от най-откровените си признания досега.

Младата звезда говори без филтър за болките, уроците и разочарованията, които е преживяла зад кулисите на славата.

„Наивна съм и ако си много добър лъжец, мога да ти повярвам. Попадала съм на зверски манипулатори“, заяви Дара, изненадвайки дори водещите с честността си. Признанието ѝ веднага нажежи социалните мрежи, където феновете започнаха да гадаят кои са въпросните „манипулатори“, оставили следи в живота ѝ.

Въпреки трудните моменти, певицата подчерта, че музиката ѝ е дала посока и сила. Само преди два месеца излезе новият ѝ албум, с който тя очевидно е повече от горда.

„Ако не сте го чули вече – пуснете си го. Гледам напред, целеустремена съм и вече знам какъв ще е следващият албум“, каза тя с искрата, която феновете познават добре.

Дара сподели и емоционален момент от участието си като подгряващ артист на Роби Уилямс в София – преживяване, което, по думите ѝ, ще помни цял живот.

„Осъзнах какъв голям изпълнител е той, когато видях майка ми да се просълзява от гордост. За мен Роби е моят Джъстин Бийбър“, призна тя.

Откровението на Дара за токсичните хора в живота ѝ и силата да продължи напред отново я показаха като едно от най-истинските лица в българския шоубизнес – директна, емоционална и без страх да говори за това, което другите премълчават.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com