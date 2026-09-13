Нети се обясни в любов по най-красивия начин
Най-много обичам това, че си моят човек, написа актрисата
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Най-много обичам това, че си моят човек, написа актрисата
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Първа среща на актрисата с биологичната й майка
Актрисата дава добри и полезни съвети в Инстаграм ежедневно
Тайната за щастлив семеен живот
Разказа история от тийнейджърските си години
Изпаднала в бяс е очевидно имало защо
Актрисата и певица говори за тайната на своето осиновяване, за страха, красотата и свободата да бъдеш себе си
Актрисата, певица и оперна дива преди години откри случайно биологичните си родители
Тя демонстрира как приготвя сутрешната закуска на Дони
Военният театър раздаде годишните награди за членовете на трупата
На гости в "На фокус" бяха Дони и Нети
Дони написа музиката за филма
Певицата и актриса не одобри победата на д-р Щонова
Историята е твърде любопитна
Кой още е с нея
Двойката е прекарала лятото във Варвара
Ето какво му готви
Певицата пусна зашеметяващ кадър в Инстаграм
На 45 певицата продължава да е сред най-сексапилните звезди у нас