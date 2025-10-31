Фатална грешка на Дони! Нети едва оцеляла

Дони и Нети са двойка от доста години и определено са пример за сплотеност и добро семейство.

„Въпреки това обаче и те са хора, и като такива чат-пат си изпускат нервите. Един от последните им скандали така разтресъл дома им, че разбрали и съседите. А поводът си бил основателен – всяка нормална жена би го разбрала и със сигурност ще подкрепи Нети.

Става дума за това, че тя имала важно участие същата вечер и за целта се сдобила с красива, скъпа и дизайнерска рокля, която умирала от нетърпение да облече. Към обяд на същия ден обаче мъжът й се засуетял около нея и с гузна физиономия й признал, че има да й казва нещо важно.

„Нети... как да ти кажа... ако не си намериш роклята за довечера, да знаеш, че сигурно аз съм я изхвърлил. Мисля, че съм объркал пликовете и вместо този с боклука, съм хвърлил този с роклята ти“, изстрелял на един дъх Дони, който изглеждал видимо стресиран.

Нети побесняла и след няколко яки крясъка опитала да успокои топката като изсъскала на Дони, че очевидно „тази вечер няма да бъде хубава с новата рокля“. Въпреки опита й за шега обаче, Векилов усетил яростта в очите й и моментално обявил, че още сега отиват в магазина и ще й купи не една, а две рокли. „Имай късмета да ме излъжеш и да не го направиш! Две рокли! И да са красиви! И двете“, размахала пръст под носа му Нети. Разбира се, Дони изкупил вината си повече от подобаващо.

