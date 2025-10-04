„Глас“- ът на Нети е магия в светлината на прожектора

Моноспектакълът „Глас“ в зала „Максим“ на Театър Българска армия е вдъхновяващ триумф за таланта, неговите падения и звездни мигове, любовни трепети и артистични страдания. А родената на 14 септември 1975 г. Нети предизвиква взрив от заслужени аплодисменти с многото роли, в които се превъплъщава по време на представлението, и с невероятния си сопран.

Както казват създателите на спектакъла, „Глас“ не е просто пиеса, а преживяване – огледало, в което се отразяват битките и триумфите на всеки артист, който се осмелява да мечтае. Станете свидетели на превръщането на тишината в песен, на сянката в светлина и открийте Гласа, който резонира във всички нас. Изживейте магията на „Глас“ и позволете на представлението да ви вдъхнови да намерите смелост да излезете от сянката и да влезете в собствената си светлина на прожекторите”.

Талантливият човек почти винаги подлага успехите си на съмнения. Но, понякога е достатъчно да падне голямата бариера, за да открие себе си, да разбере че е важен за публиката, чиито аплодисменти са стимул за завоюване на нови върхове.

В „Глас“ Виктория Глас е жена със силен характер, която е категорична: каквото и да ни се случи, винаги трябва да бъдем себе си.

А Нети в тази си роля е дубльорка на оперната прима Мария Калас. Пътува винаги с трупата. Получава заплата, без никой да подозира нейното съществуване. Тайно съпътства кумира си зад кулисите, попива всеки жест и движение. И ако някой попита защо, отговорът на мениджъра е прост: Ами ако се разболее Калас? Билетите са продадени и ще изгубим много пари!

Чрез образа на Нети в пиесата на Елена Алексиева , режисирана от Ивайло Христов, навлизаме в психиката на една артистка, разпъната между възхищението и съперничеството, а гласът ѝ отразява бурните емоции на един живот, изживян в периферията на славата.

Твърдят го създателите на това брилянтно представление, в края на което зрителите ще избухнат в аплодисменти, защото Нети дава всичко от себе си, за да докаже едно: оперното й пеене като че ли по нищо не отстъпва на ариите, изпълнени от великата Калас.

В пиесата това се случва в малък клуб с въображаеми туристи, тя е наета от алкохолизиран и похотлив продуцент, където е представена като Калас, за която пък случайните зрители едва ли знаят, че е сред мъртвите.

В живия живот обаче спектакълът дава категорична заявка, че в България има артисти, достойни за голямата световна сцена. Не са само великолепните ни волейболисти!

За Виктория Глас истината е следната: „Миналото стои на пътя ти. Там, където никога не е имало път“.

Живот като на кино

Нети не крие годините си. Скоро тя отпразнува 50 в компанията на най-близките си приятели и роднини. Поздравиха я любимият й съпруг Дони, Иван Лечев и част от музикантите на група „Фондацията“.

Сред гостите й бяха нейните биологични родители.

Ето част от житейската история на актрисата, която тя емоционално разказа първо в предаването „Търси се“ на Би Ти Ви.

Израстнала е в семейството на интелектуалците Георги и Светла, които са вече покойници. Преди няколко години, когато Нети, подрежда документи в дома им, попада на смъртен акт с нейното име – Антоанета Георгиева Добрева, издаден цели 20 години преди раждането й.

Оказва се, че става дума за дъщерята на “баща й” от минал брак, а с “майка й“ не са могли да имат дете и са осиновили Нети в град Плевен.

Те й дават името на момичето, което завинаги е останало момиче.

След серия от разговори с близки приятели и нови познати, Нети установява, че неин баща е актьорът от Плевенския театър Петьо Кръстев, а майка й - Джилда Първанова. Двамата са имали кратка любовна история и поради това, че майка й заминава за Германия, а баща й остава тук, я дават за осиновяване.

„През целия си живот съм се съмнявала, че живея с истинските си родители. Дори нямахме физическа прилика“, сподели преди време Нети, която е благодарна за грижите на своите осиновители.

Оказва се също , че Нети има сестра – талантливата и чаровна журналистка от „Тази събота и неделя“ Александра Кръстева.

Тя предложи брак от сцената

На 27 март, 2001 г. по време на церемонията по връчване на театралните награди „Икар“ Нети изрече от сцената: „Дони, ще се ожениш ли за мен?“. Добрин Векилов - Дони каза „Да“ на изгряващата тогава театрална звезда пред повече от 800 души, дошли на празника в Народен театър „Иван Вазов“.

Сватбата е три месеца след първата им среща. „Започна да става огнено като се заговорихме. Не беше от пръв поглед, а от първи разговор. Седнахме с приятели, започнахме да си говорим и…Ако нещо ни раздели, ще счупи половината от мен“, сподели преди година Дони.

Двамата имат дъщеря Лилия, която се ражда 10 години след венчавката им.

Освен, че е завършила „Актьорско майсторство“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Стефан Данаилов, Нети има и диплом за класическо пеене, дебютира с главни роли в няколко оперни спектакли.

Но ... не само заради това си заслужава да я гледате в ролята на Виктория Глас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com