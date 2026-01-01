Една българка получи най-специалния букет. Целият свят на крака

Една българка получи най-специалния букет - разкошни рози от виенските паркове и градини. Брилянтният канадски диригент Яник Незет-Сегуин връчи на Албена Данаилова цветята, предназначени за него от управата на австрийската столица. Нестихващите аплодисменти огласиха залата на Мюзикферайн по време на традиционния новогодишен концерт на Виенската филхармония. На 1 януари 2026 г. концертът за първи път бе воден ог Яник Незет-Сегуин.

Концертмайстор на Виенската филхармония вече 18 години е българката Албена Данаилова. Виртуозната цигуларка е първата жена, заела тази позиция след оспорван конкурс.

Яник Незет-Сегуин е главен диригент на нюйоркската Метрополитен опера. За една година той е получил възнаграждение от 1,3 млн. долара, също колкото и генералният мениджър на институцията…

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com