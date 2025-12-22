Отиде си легендарен певец

На 74-годишна възраст почина певецът Крис Рия, известен с „Driving Home for Christmas“.

Той си отиде след кратко боледуване, съобщи DailyMail.

„С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия любим Крис. Той си отиде спокойно в болница по-рано днес след кратко боледуване, заобиколен от семейството си“, гласи изявление от името на съпругата му и двете им деца.

Рея е роден на 4 март 1951 г. в Мидълзбро, Великобритания.

Емблематичната песен „Driving Home for Christmas“ се появява в класацията UK Singles Chart всяка година от 2007 г. насам, като достигна 10-о място през 2021 г.

