Анжела Димчева избухна: Докога културата ни ще е сираче?   

Културата и образованието са в основата на националната идентичност и затова час по-скоро трябва да бъде изработена Стратегия за развитие на културата и изкуството като един общ организъм.

Това заяви Анжела Димчева - писател, литературен критик, журналист, международен секретар и прессекретар на българския писателски съюз в интервю пред Епицентър.

Според нея в новия документ трябва да застане националното като същност и финансиране – т.е. българският език и литература, българската музика, националната драматургия, родното киноизкуство, държавните и общински театри, филхармонии, музеи, библиотеки, читалища и галерии.

Крайно време е да се осъзнае, че изкуствата не могат да съществуват само на проектен принцип и да бъдат молители за спуснати от Европа помощи. Унизително е заплащането на работещите в читалищата, библиотеките, музеите и галериите, където средната възраст на персонала е над 55 години, а в много случаи – и на пенсионна възраст, категорична е тя.

Димчева припомни, че бюджетът за култура в ЕС се движи между 1 и 2 % от БВП на съответните държави. Към това се добавя и сериозно финансиране от частни корпорации, защото в тези държави работи безотказно Законът за меценатството.

Само България прави изключение с мизерния 0.5 % от БВП, който винаги остава накрая на заседанията на Бюджетната комисия в Парламента и се дава като милостиня на Сирачето култура – на онези, които с творческото си присъствие, труд и талант съхраняват националната идентичност, категорична е поетесата.

Тя предлага следните стъпки за промяна на това мизерно състояние:

1. Минимум 1 % за култура от БВП;

2. Промяна в Закона за културното наследство и целево годишно финансиране на творческите съюзи, каквото получават вероизповеданията в България;

3. Промяна в Закона за авторските и сродни права съгласно Европейската директива 2006/115/ЕК за PLR (Public Lending Right), която задължава държавата да изплаща компенсации на авторите за наличието и заемането на техните книги в обществените библиотеки;

4. Изработване и приемане на актуален Закон за българския език и въвеждане на квотен принцип за присъствие на български автори и изпълнители в националните медии.

5. Изработване на стратегия за реклама на българските творци в чужбина чрез съвместно договаряне между Министерството на културата, Министерството на туризма и Министерството на външните работи.

