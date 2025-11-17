Нети призна за страшна среща в пещерата

Признание за страшна среща в една пещера направи в ефира на бТВ актрисата Нети. Повод бе историята на жена, която 8500 пъти е пътувала на автостоп. Цеца твърди, че никога не е чакала да й спрат повече от 15-20 минути и нарича пътуването на стоп най-голямата информационна система - заради срещите си с различни хора и техните разкази за живота.

Попитана от водещите на "Преди обед" дали някога е пътувала на стоп, Нети разказа особено преживяване. Като тийнейджърка решила да се хвърли в непознати, но силни емоции, и с две приятелки тръгнали на стоп към Петрич. Сменили няколко превозни средства, но стигнали. Първата нощ спали на открито - в спални чували, втората се настанили в пещера. Но се оказало, че едни от момчетата, които ги возели, ги проследили. И възнамерявали да се възползват от тях в пещерата. Реших да изненадам първа врага, разказа Нети. Изляза, сложила ръце на кръста и намахано казала: Момчета, някой да има дъвка? Натрапниците се стреснали, което дало възможност на момичетата да избягат невредими.

Оттогава Нети не пътува никога на стоп. Приключила с експериментите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com