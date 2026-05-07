Нети се обясни в любов по най-красивия начин

Дони и Нети - Нети и Дони, перфекните половини на едно театрално-музикално цяло! Преди години актрисата му се обясни в любов и му предложи брак - един от най-стабилните в гилдията, а тази сутрин тя отново напомни за красотата на чувствата им. Поводът - рожденият ден на музикантът актьор.

"Обичам начина, по който гледаш на живота — с усмивка , разбиране, ирония, смисъл и светлина едновременно. Обичам, че можеш да разсмееш цяла стая и после с една песен да накараш човек да се замисли за себе си. Но най-много обичам това, че си моят човек.

Благодаря ти за любовта, подкрепата, приятелството и за усещането за дом, което нося, когато съм до теб.

Честит рожден ден, любов. Бъди здрав, вдъхновен и все така истински.

Светът има нужда от хора като теб. Аз — още повече", написа Антоанета Добрева и публикува снимки на Дони от детството му до ден днешен.

