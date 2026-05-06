БГ писател с книга предупреждение

„Анатомията на един дрон“ е най-новата книга на Николай Русев, чиито творби станаха известни с мрачния хумор, изтънчената сатира и „битово-приключенска фантастика“ в съвременния свят. Във фокуса му и този път попадат безумията на реалността, в която вече нищо не е това, което изглежда. „Човек трябва да бъде особено внимателен с книгите предупреждения. Обикновено те са достатъчно незабележими в момента, в който се пишат, и стават плашещо точни в момента, за който са били писани. „Анатомията на един дрон“ е точно такава книга – на разлома между сегашното предположение и евентуалната бъдеща истина. Вече всички усещаме раните на новото нормално по телата си. Цялото ни съзнание отказва да приеме това нормално за нормално и въпреки това то си пробива път към бъдещето ни.“, коментира Емил Йотовски. Стилното томче на Николай Русев, който е още страстен риболовец, пътешественик, любител на дивата природа и генерален мениджър на Гранд хотел София, излезе със знака на издателство „Факел“.

За Николай Русев е важно да разсмее читателите, а не да ги разплаче – категоричен е, че смехът е величава сила и спасение за цивилизацията ни. От комедията на абсурда има достатъчно в предишните му два романа - „Козидор“ и „Сотир Пазвански“. В първия разказва за невидимия живот в едноименния хотел, чиито собственик е 94-годишен мъж, който, напук на наследниците си, няма никакво намерение да ритне камбаната. Вторият е за директор на балнеологията в провинциално градче, който „живее на осветена улица, притежава равен парцел и марули в градината“. Разказите му в „Хроники на опитната мишка“ пък са вдъхновени от известни експерименти. През 1954 г. канадски учени откриват центровете на удоволствието при плъховете и организират система, при която гризачите могат сами да се стимулират. Когато плъховете се научават как да правят това, полудяват и не спират до пълно изтощение и смърт. През 1968 г. Джон Б. Калоун създава перфектния миши свят под наименованието „Universe 25“, в който „жителите“ му получават всичко в изобилие без никакъв стрес и заживяват в пълна хармония. Постепенно обаче развиват атипично поведение, спират да се размножават и след две години всички умират. Десетилетия по-късно поканата за участие в експеримента е към всички нас. Бъдещето се гаври с пороците ни.

